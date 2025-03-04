Rizesporlu Papanikolaou, ameliyat olacak

Çaykur Rizespor forması giyen Papanikolaou, sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rizesporlu Papanikolaou, ameliyat olacak
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04 Mart 2025 17:38
Son güncelleme 04 Mart 2025 17:39
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen Papanikolaou'nun ameliyat edileceği açıklandı.

Rizespor Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, Papanikolaou'nun 22 Şubat Cumartesi günü oynanan Reeder Samsunspor maçında sakatlanarak oyundan çıktığını hatırlattı.

SEZONU KAPATTI

Sağ omuzunda eklem zorlanması tanısı konulan oyuncunun 8 Mart Cumartesi günü ameliyat edilmesine karar verildiğini anlatan Türüt, oyuncunun yeşil sahalara dönüşünün 8-12 haftayı bulabileceğini kaydetti.

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