Rizespor, Sivasspor'u ağırlıyor

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rizespor, Sivasspor'u ağırlıyor
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22 Eylül 2023 13:39
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Cumartesi günü sahasında EMS Yapı Sivasspor'u ağırlayacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi Burak Pakkan yönetecek.

Ligde son hafta deplasmanda Tumosan Konyaspor'u 2-1 yenen Rize temsilcisi, 10 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor'da bu karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

Yeşil-mavililer, bu maçın hazırlıklarını akşam Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamlayarak kampa girecek.

 
 
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