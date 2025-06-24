Rizespor'dan transfer iddialarına cevap!

Çaykur Rizespor'un Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç ve Elan Ricardo'yu transfer listesine aldığı iddia edildi. Karadeniz ekibinin Galatasaray'dan Yusuf Demir'i listesine aldığı belirtildi.Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır,dedi.Taha Şahin için Galatasaray iddialarını cevaplayan Bakır, "Taha Şahin'in ismi her takımla anılıyor. Taha Şahin bu sezon kulübümüzde iyi bir performans sergiledi. Ancak kulübümüze gelen resmi teklif yok" diye konuştu.