Rıza Perçin: 'Emre Hoca ile devam edeceğiz'

Süper Lig'in 8'inci haftasında Çaykur Rizespor'a 5-2 mağlup olan Hesap.com Antalyaspor'da taraftarların futbolcu ve teknik ekibe tepki göstermesinin ardından kulüp başkanı Rıza Perçin, futbolcularla birlikte tribündeki taraftarların yanına giderek daha fazla mücadele edeceklerine dair söz verdi. Ardından açıklama yapan Perçin, hakem hatalarından dert yanarken istifa edeceği söylenen Emre Belözoğlu ile yola devam edeceklerini söyledi.Antalyaspor'un Süper Lig'in 8'inci haftasında Çaykur Rizespor'a evinde 5-2 mağlup olmasının ardından taraftarlar, futbolculara ve teknik ekibe tepki gösterdi. Karşılaşmanın ardından taraftarlar futbolcuları ve başkan Rıza Perçin'i tribüne çağırdı. Soyunma odasına giden futbolcular taraftarlarla konuşmak için bir süre sonra tekrar sahaya çıktı. Taraftarların yanına giden başkan Rıza Perçin, taraftarlarla olan konuşmasında takımı aldıkları noktadan sonra şu an getirdikleri noktanın iyi olduğunu, taraftarların takıma destek olması gerektiğini söyledi. Taraftarlar ise futbolculara takımın yenilebileceğini ancak mücadele etmelerini istediklerini söyledi. Bunun üzerine futbolcular ise taraftarlara söz verdi.Yaşanan gelişmelerin ardından Emre Belözoğlu'nun istifa kararı aldığının söylenmesi üzerine Hesap.com Antalyaspor Kulübü Başkanı Rıza Perçin ve yönetim kurulu, Belözoğlu ve futbolcularla bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından başkan ve yönetim kurulu stadyum önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Hakem kararlarına tepki gösteren Rıza Perçin,dedi.Karşılaşmada takımın kötü futbol oynadığını söyleyen Perçin,diye konuştu.Taraftarların tepkisiyle ilgili konuşan Perçin,ifadelerinde bulundu.Başarılı olacaklarına inandıklarını söyleyen Perçin,diye konuştu.