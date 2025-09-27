Rıza Perçin'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret!

26 Eylül
Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

calendar 27 Eylül 2025 00:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmede, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Antalyaspor 2. Başkanı Emrah Çelik de ziyarette yer aldı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Perçin'e A Milli Takım forması hediye etti.

