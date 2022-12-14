Rıza Kayaalp'ten Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'ni ziyaret

Olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'ni ziyaret edip, eğitim gören sporculara tecrübelerini aktardı.



Burada gazetecilere açıklamada bulunan Rıza Kayaalp, memleketi Yozgat'a her geldiğinde spor hayatına başladığı Güreş Eğitim Merkezi'ni ziyaret ettiğini, sporcularla antrenman yaptığını anlattı.



Sporculara elinden geldiğince destek vermeye çalıştığını dile getiren Kayaalp, "1-2 yıla güreşi bırakacağım. Güreşi bıraktıktan sonra da buradan yeni şampiyonlar çıkması için elimden geleni yapmaya gayret gösteriyorum. Onlara her konuda yardımcı ve örnek olmaya alışıyorum." dedi.



"Hayalim olimpiyat şampiyonluğu"



Kayaalp, 2024 Paris Olimpiyatları'ndan sonra aktif sporu noktalamayı düşündüğünü dile getirerek, bugüne kadar kazandığı başarılarla mutlu olmaya devam edeceğini kaydetti.



Güreşe 2000 yılında başladığını ve bu işi zamanı gelince bırakmak gerektiğini de düşündüğünü vurgulayan Kayaalp, şu ifadeleri kullandı:



"2024 Paris Olimpiyatları'na çok iyi çalışıp, en büyük hedefim olan altın madalyayı kazanarak bu işi bırakmak nasip olur inşallah. Hayalimi gerçekleştirmek için çalışacağım. Sonuçta küçük yaşlardan itibaren bunun hayalini kuruyorum. Ne kadar Avrupa, dünya şampiyonu olsak da ne kadar olimpiyatlarda 3 madalya alsam da bir olimpiyat şampiyonluğu da yakışır diye düşünüyorum. Onun için bütün gayretimi bu işe vermeye devam edeceğim. Şampiyon olmuş bir vaziyette bu işi bırakmak en büyük hayalim."



Yozgat Güreş Eğitim Merkezi Antrenörü Fatih Canbaş da sporcuların milli güreşçi Kayaalp'i örnek aldığını ve onu görünce motive olduklarını ifade etti.



Sporculardan Mert Kaan Yozgat ise 5 yıldır güreş yaptığını, 57 kiloda Türkiye üçüncülüğünün bulunduğunu dile getirdi.



Yozgat, "Rıza Ağabey antrenmanlara geliyor ve bizi spora teşvik ediyor. Rıza Ağabey'i gördükçe ben de onun gibi ülkemi gururlandırmak, Avrupa ve dünya şampiyonu olmak istiyorum." şeklinde konuştu.





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