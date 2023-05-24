Rıza Çalımbay: 'Tatsız, tuzsuz bir sezon oldu'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Türkiye Kupası yarı finalinde 3-0 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Kendileri açısından kötü bir sezon olduğunu söyleyen Çalımbay, "Bu sene bizim için gerçekten çok yorucuydu. Bu belki de en kötü sezonumuz. Yorgunluktan ötürü oldu bu. Ligde biraz rahat olsaydık, bu maçlar böyle olmazdı. Yine kupada finali oynayabilirdik. Hakikaten yorucu bir sezon geçti. Biliyorsunuz bizim takım Avrupa'nın en yaşlı takımı. 2 günde 1 maç oynayamıyoruz. Önce lig lideri Galatasaray, 2 gün sonra lig ikincisi Fenerbahçe ile oynuyoruz. İyi takımlarla oynadık. Avrupa'da grubu lider bitirdik. Türkiye'ye puan kazandırdık. Kulübümüz para kazandı. İyi şeyler yaptık ama bıkkınlık ve yorgunluk oldu. Bu da lige yansıdı. Bundan ötürü istediğimiz şeyleri yapamadık. Oyuncu arkadaşların bazıları istediğimiz seviyede değildi. Böyle olunca tatsız tuzsuz bir sezon geçiyor." dedi.



Takımın yorgunluğuna dikkat çeken tecrübeli teknik adam "Hep sıkıntı yaşadık. Ligdeki durum da bu. Manevi desteğimiz taraftar. Taraftar bize destek vermezse ligde de sıkıntı olabilir. Böyle final maçlarını iyi oynadık daha önce. Son maçlar kendi sahamızda olduğu için avantaj ama iki iyi rakibimiz var. İkisi de rahat durumdalar. Bizim için zor bir gün geçecek o maçlarda. Karşı takımlar rahat olduğu için rahat oynayacaklardır. Şu iki maçı da kazanarak mutlu olacağız. Hakikaten bundan önce 3 sene üst üste Avrupa'ya gittik. Aynısını yapmak isterdik. Bu takımın yorgunluğu, bıkkınlığı falan lige yansıdı. İstediğimizi yapamadık." sözlerini sarf etti.