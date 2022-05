Rıza Çalımbay: 'Oyuncularımız için tarihi maç'

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 26 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da Ziraat Türkiye Kupası finalinde kazanan taraf olmak istediklerini belirtti.



Çalımbay, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, sezona tüm takımlardan önce başladıklarını ve kupa finaliyle de en son kapatanlardan biri olacaklarını belirtti.



Finalde Kayserispor'u yenmeleri halinde Sivasspor'un üst üste üçüncü kez Avrupa'ya gideceğine dikkati çeken Çalımbay, "Onun için bu kupanın başka bir anlamı var. Her şeyden önce Sivasspor'un tarihinde ne bir final var, ne bir kupa var, biz de bunun farkındayız. Sivas'a kupayı kazandırmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Oyuncular olarak hazırız." diye konuştu.



Çalımbay, ligde son maçta oynatmadığı bazı oyunculara kupada forma şansı vereceğini dile getirerek, "Tek amacımız kazanmak, öyle kolay da bir maç oynamayacağız. Kayseri ters bir takım, onu da biliyoruz, ona göre de tedbirlerimizi alacağız." değerlendirmesinde bulundu.



"Telafisi olmayan bir maç"



Kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığının altını çizen Çalımbay, şunları kaydetti:



"Çok dikkatli oynamamız gereken bir maç, rakibimiz ters bir takım olduğu için çok iyi konsantre olmak gerekiyor. Kafamızdaki tek düşünce kupayı almak, başka bir düşüncemiz yok. Onu da yapabilecek güçteyiz. Eğer arkadaşlarımız biraz kapasitelerinin üzerine çıkarsa iyi şeyler yapacağız. Bu final ve telafisi olmayan bir maç, onun için çok dikkatli oynamak gerekiyor. Bizim takımımız Avrupa'nın en yaşlı takımı, özellikle yabancı oyuncularımız bu tür maçları oynamışlar ve finali görmüşler. O da bizim için bir avantaj olabilir. Türkiye Kupası'na tahminime göre 133 takım katılıyor. Bu takımların arasından iki tane Anadolu takımı çıkıyor, ikisi de birbirine yakın olan il, bu gurur verici bir şey. Bütçemizin 10 katı daha iyi olan takımlar kupada yok. İki tane Anadolu takımı var, bu hakikaten güzel bir şey."



Çalımbay, Kayserispor ile dostluk çerçevesinde çok güzel bir maç oynayacaklarına inandığını belirterek, "Hak edenin kazanacağı bir maç olacak. Böyle maçlarda çok iyi stratejiler geliştirmek gerekiyor, hem taktik olarak hem oyunun gidişatına bakarak. Hikmet hoca olsun ben olayım takımımız için ne gerekiyorsa her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.



Rakiplerinin daha önce Türkiye Kupası'nı kazandığını anımsatan Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibinin kupaya daha çok ihtiyacı olduğunu söyledi.



Çalımbay, futbolculardan Leke James'in sakatlığı nedeniyle bu maçta yer alamayacağını, Isaac Cofie, Hakan Arslan ve Jorge Felix'in hafif sakatlıklarının olduğunu ifade etti.



Kupayı Sivas'a getirmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurgulayan Çalımbay, taraftarlara da destek çağrısında bulundu.



"Bu maçı kazanırsak oyuncularımız tarih yazacak"



Teknik direktör Rıza Çalımbay, açıklamasını şöyle tamamladı:



"Üç sene verdiğimiz emeğin karşılığının bir kupa olması gerekiyor. Biz daha çok istiyoruz, tabii rakibimiz de istiyordur. Şu anda Sivas inanılmaz şekilde kenetlenmiş, inanılmaz şekilde hareket ve heyecan var. Herkes bunu konuşuyor, başka bir şey konuşmuyor. Halkımızın, taraftarımızın bu coşkusunu oyuncular da görüyor. Biz her şeyden önce taraftarımız için oynayacağız, Sivas için oynayacağız. Oyuncularımız tabii ki kendileri için de oynayacak. Sivas için tarihi bir şey bu, bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Bu maçı kazanırsak oyuncularımız tarih yazacak, ilki yapmış olacağız."









