Süper Lig'de 27. hafta maçında Sivasspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Ömer Erdoğan'ın ardından Rıza Çalımbay ile ilk maçına çıkan Sivasspor, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazandı.Göztepe'nin golünü 33. dakikada Kuryu Matsuki kaydetti. 43. dakikada savunma oyuncusu Koray Günter'in kırmızı kart gördüğü Göztepe, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.İkinci yarı 48. dakikada Charilaos Charisis ile durumu 1-1 yapan Sivasspor, 66 ve 77. dakikalarda Bekir Böke'nin golleriyle maçı 3-1 kazandı.Öte yandan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın taraftarlar karşılaşmayı ücretsiz izledi.Sivasspor'da forma giyen Rey Manaj, yaşadığı sakatlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Mücadelenin 3.dakikasında Koray Günter ile girdiği pozisyonda sakatlık yaşayan Arnavut golcü, ambulansla hastaneye götürüldü. Rey Manaj'ın yerine oyuna giren Veljko Simic, 28. dakikada takım arkadaşı Efkan Bekiroğlu ile çarpışmasının ardından sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı. İki ismin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.Ligde beş hafta sonra kazanan Sivasspor puanını 27'ye yükseltti. Beşiktaş'ı deplasmanda 4-2 yendikten sonra dış sahada kazanmayan Göztepe'nin ligdeki genel galibiyet hasreti ise altı maça çıktı. Sarı-kırmızılılar 36 puanla haftayı kapattı.Süper Lig'de Sivasspor gelecek hafta Rıza Çalımbay'ın, eski takımı Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Göztepe, Eyüpspor'u ağırlayacak.3. dakikada soldan Efkan Bekiroğlu'nun ortasında penaltı noktası üzerinden Manaj topu kafayla kaleye gönderdi. Üst direğe çarparak oyun alınana dönen meşin yuvarlağı kaleci Lis kontrol etti. Bu pozisyonda Koray Günter ile kafa kafaya çarpışan Manaj oyuna devam edemedi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.19. dakikada İsmail Köybaşı'nın soldan ortasında Miroshi'nin kafayla vurduğu topu kaleci Ali Şaşal Vural kornere çeldi.28. dakikada Sivassporlu oyuncular Simic ile Efkan Bekiroğlu kafa kafaya çarpıştı. Yerde kalan oyunculardan Simic maça devam edemedi.33 dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Miroshi'nin çizgiye inerek meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Matsuki'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-148. dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Koita, meşin yuvarlağı yay üzerinde bekleyen Charisis'e çıkardı. Charisis'in gelişine yaptı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-155. dakikada soldan Uğur Çiftçi'nin ortasında ceza sahası içerisinde Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.66. dakikada Sivasspor öne geçti. Sağ çaprazdan Murat Paluli'nin kaleye gönderdiği sert şutta ceza sahasına koşu yapan Bekir Turaç Böke'ye çarpan top ağlarla buluştu: 2-177. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Uğur Çiftçi'nin derinlemesine pasında ceza saha içerisinde kaleye sırtı dönük topla buluşan Bekir Turaç Böke'nin dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1BG Grup 4 EylülBurak Pakkan, Serkan Çimen, Samet ÇavuşAli Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Sonko (Dk. 75 Emirhan Başyiğit), Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis (DK. 87 Ziya Erdal), Koita, Efkan Bekiroğlu, Rodrigues (Dk 87 Menig), Manaj (Dk. 9 Simic - Dk. 33 Bekir Turaç Böke)Lis, Bokele, Heliton, Koray Günter, Nielsen, Dennis (Dk.63 Doğan Erdoğan), Miroshi (Dk. 87 Tijanic), İsmail Köybaşı (Dk. 78 Emersonn), Ahmed Ildız (Dk. 46 Furkan Bayır), Juan (Dk. 85 Kubilay Kanatsızkuş), Matsuki (Dk.63 Victor Hugo)Dk. 33 Matsuki (Göztepe), Dk 49 Charisis, Dk. 66 ve Dk.77 Bekir Turaç Böke (Net Global Sivasspor)Dk. 43 Koray Günter (Göztepe)Dk. 40 Nielsen, Dk. 42 Miroshi, Dk. 58 İsmail Köybaşı (Göztepe), Dk. 43 Charisis, Dk. 64 Ali Şaşal Vural, Dk. 79 Radakovic (Net Global Sivasspor)