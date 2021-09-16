Rıza Çalımbay: 'Biz zamandan çalmayız'

Süper Lig'in 5. haftasında 18 Eylül Cumartesi günü Gaziantep'i konuk edecek Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, taraftar desteğiyle kazanmayı hedeflediklerini belirtti.



Kulübün internet sitesine açıklamada bulunan Çalımbay, ligde geçen hafta Fenerbahçe ile güzel bir maç oynadıklarını anımsatarak, "Maçla ilgili bazı söylemler oldu. Onların yanlış olduğunu düşünüyorum. Biz, maçlarda zamandan çalmaya çalışan bir takım olmadık hiçbir zaman. Biz, her zaman mücadelemizi ortaya koyarız. Hem bizde hem de Fenerbahçe'de zaman zaman sakatlıklar oldu ve oyun durdu. Bunları bize mal etmeleri doğru değil. Öyle bir şey yapmadık çünkü." ifadelerini kullandı.



Ligdeki her maçın önemli olduğuna değinen Çalımbay, şu görüşlerini aktardı:



"Ligde oynayacağımız maçlarımız final niteliğinde. Hedeflediğimiz yerlere gelmek istiyorsak bu maçları kazanmalıyız. Önümüzde Gaziantep maçı var. Onlar da iyi transferler yaptılar ve son oynadıkları maçı kazandılar. Tek düşüncemiz sahamızda bu maçı kazanmak. Taraftarlarımıza çok ihtiyacımız var. Biraz daha fazla taraftarımızın stadyuma gelmesi lazım. Onların gücü bizim için çok önemli. Biz de takım olarak çok inanıyoruz. Maçı çok iyi şekilde bitireceğiz. Ligde kolay maç yok. Taraftar desteğini çok iyi kullanan mutlaka daha güçlü olacak."



