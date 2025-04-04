Milwaukee Bucks başantrenörü Doc Rivers, Damian Lillard'ın bu sezon geri dönme ihtimali konusunda giderek daha fazla iyimser olduğunu belirtti.



"Bugün, üç gün önceye kıyasla çok daha fazla umudumuz var, bunu size söyleyebilirim," diyen Rivers, ESPN'den Tim Bontemps'e açıklamada bulundu. "Yani, onu geri getirmek için yapabileceğimiz her şeyi yapacağız."



Lillard, geçen hafta kan pıhtılaşması nedeniyle süresiz olarak sakatlık listesine alındı. Bucks, Philadelphia 76ers'ı yenerken Lillard sekizinci maçını kaçırmış oldu.



Rivers, Lillard'ın geri dönmesi konusunda umutlu olduğunu ancak aynı zamanda Lillard'ın sezonun geri kalanını kaçırma ihtimaline de hazırlıklı olduklarını söyledi.



"Geri dönerse, nasıl oynayacağımızı biliyoruz," diyen Rivers, "Ama onsuz uzun vadede nasıl oynayacağımızı bilmiyoruz. Bu yüzden asıl mesele, Giannis (Antetokounmpo) ile geçirdiğimiz dokuz dakikayı çözmek. Daha önce ya Giannis'siz oynuyorduk ama Dame vardı, şimdi ise o da yok. Bu yüzden her gün bunun üzerinde çalışıyoruz ve henüz çok başarılı olamadık, hala yapacak işimiz var." şeklinde konuştu.



Bucks, Lillard'ın sakatlık nedeniyle oynayamamasının ardından 4-4'lük bir derece elde etti ve Doğu Konferansı'nda altıncı sırada yer alıyor.



34 yaşındaki Lillard, bu sezon 58 maçta ortalama 24.9 sayı, 4.7 ribaund ve 7.1 asist yapıyor.



