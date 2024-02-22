Milwaukee Bucks başantrenörü Doc Rivers, Paul George'un LA Clippers'a takası öncesinde Kawhi Leonard'ı Shai Gilgeous-Alexander'ın bir yıldız olacağına ikna etmeye çalıştığını söyledi.



Clippers'ın eski koçu Rivers, 2019'da Leonard'ı Gilgeous-Alexander'dan vazgeçmemeye ikna etmeye çalıştığını belirtti.



Clippers'a resmi olarak katılmadan önce Kawhi, Shai ile takım arkadaşı olma şansına sahipti ve Rivers kendisinin birkaç yıl içinde ne kadar değerli olacağını ilk elden bildiğini açıkladı:



"Hatta bunu Kawhi'a da söylemiştim: 'Emin misin? Shai'in harika bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Bir veya iki yıl sürebilir ama bence ne kadar iyi olabileceğini hafife alıyorsun.'



Karara itiraz falan etmemiştim ama sadece bu konuyu gündeme getirmiştim. Shai'i işin içine sokmadan bu anlaşmayı yapmamızın bir yolu var mı acaba diye düşünmüştüm."



Clippers ekibi, Leonard'ın özel isteği üzerine birkaç saat içinde Paul George'u Oklahoma City Thunder'dan takaslamıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU