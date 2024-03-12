Milwaukee Bucks başantrenörü Doc Rivers, LA Clippers ekibinin, eski oyuncuları Blake Griffin, DeAndre Jordan ve Chris Paul'un formalarını emekliye ayırması gerektiğini söyledi.



Rivers, NBA'e dahil olduğundan bu yana hiçbir oyuncunun formasını emekliye ayırmayan Clippers'ın bazı eski oyuncuları için bunu yapması gerektiğini belirterek, bu onuru hak ettiğini düşündükleri arasında Jordan, Griffin ve Paul gibi oyuncuların isimlerini andı:



"Clippers işini kabul ettiğimde amacım orayı oyuncuların tercih ettiği bir yer haline getirmekti... Lakers'ın şampiyonluk flamalarını sadece Lakers oldukları için değil, Clippers maçında olduğumuz için gizlemek istiyordum.



Daha sonra bir oyuncunun formasını emekliye ayırmak istemiştim. Emekliye ayrılacak forma yoktu. Ama ileride bazı isimlerin öne çıkacağını düşünüyorum. Blake var. DJ'in %100 olması gerektiğini düşünüyorum. Ve sanırım Chris Paul. Artık kendi tarihlerini yazmaya başlıyorlar ve bu tüm takımlar için önemli olduğundan dolayı, biz de bunu yapmak istiyorduk."



Döneminin en atletik oyuncularından biri olan Griffin, 'Lob City' döneminde art arda beş kez All-Star seçilirken, Jordan 2016'da All-NBA birinci takımına, 2015 ve 2017'de ise ikinci takımlara seçilmişti. Paul ise, Houston Rockets'a takas edilmeden önce Clippers oyuncusu olduğu her sezon All-Star seçilmişti.



Lakin bu üçlünün beraber geçirdiği dönemde takım başarılı normal sezonlar geçirmiş olsa da bu başarıyı playofflara yansıtamamış, en fazla ikinci tura yükselebilmişti.





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