Milwaukee Bucks'ın yeni koçu Doc Rivers, koçluktan emekli olmayı değerlendirirken Bucks koçluğunu devralmasının sebebini açıkladı.



Yeni Bucks koçu Rivers'ın bu sezon ESPN için canlı yayında analiz yapma işini üstlenmesi beklenirken, tecrübeli koç bunun yerine Doğu'nun en iyi takımlarından birini sezon ortasında şampiyonluğa taşıma görevini üstlendi.



Rivers, Philadelphia 76ers'tan ayrıldıktan sonra geri dönmeyi planlamadığını ancak oyundaki en iyi oyunculardan bazılarıyla bir şampiyonluk daha kazanma şansının cazibesine karşı koyamadığını söyledi:



"Buraya, beni gerçek bir insan olarak değiştiren yere geri dönmek, rüya gibi bir şey. Herhangi bir yerde işe girmeyecektim.



Bu sezon benimle birkaç kez iletişime geçilmişti ama telefonlara dönmemiştim bile. Kararımda çok ciddiydim. Eğer doğru fırsat gelirse dinleyecektim, gelmezse sorun yoktu.



Şampiyonluğu bir kez tattığınızda, bir tane daha istersiniz. Ve benim kovaladığım şey de buydu. Kanıtlamam gereken bir şey var mı bilmiyorum ama bu başarmak istediğim bir şey sadece.



Giannis'in de yapmak istediği şey bu. Khris Middleton ve (Brook) Lopez gibi adamların bir kez kazanmış olmaları, bir tane daha kazanmak istemedikleri anlamına gelmiyor. Ve Dame de kazanmak istiyor."



Los Angeles ve Philadelphia'daki dönemi boyunca yaşadığı playoff başarısızlıkları ve seri çöküşleriyle Rivers, geçmişte genellikle takımlarının favori olduğu serilerde elenmesiyle nam yapmıştı.



Geçtiğimiz sezon 76ers, ikinci turda Boston Celtics'e karşı 3-2 öndeyken, serinin 7. maçında kötü bir şut performansı göstermesiyle elenmişti.



