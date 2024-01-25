Rıdvan Yılmaz gol attı, Rangers farklı kazandı!

İskoçya Ligi 18. hafta maçında Rangers, deplasmanda Hibernian ile karşılaştı.
Easter Road Stadium'da oynanan maçı Rangers 3-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Rıdvan Yılmaz, 45+2. dakikada Catwell, 74. dakikada ise Dessers kaydetti.
Rangers'ta milli oyuncu Rıdvan Yılmaz maçta 90 dakika sahada kaldı. Takımının ilk golünü kaydeden Rıdvan, tüm kulvarlarda 2 gol, 2 assitlik performans sergiledi.
Alınan bu sonucun ardından Rangers puanını 49'a çıkardı. Hibernian ise 25 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Rangers, Mirren ile karşılaşacak. Hibernian ise Kilmarnock'a konuk olacak.
Easter Road Stadium'da oynanan maçı Rangers 3-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Rıdvan Yılmaz, 45+2. dakikada Catwell, 74. dakikada ise Dessers kaydetti.
Rangers'ta milli oyuncu Rıdvan Yılmaz maçta 90 dakika sahada kaldı. Takımının ilk golünü kaydeden Rıdvan, tüm kulvarlarda 2 gol, 2 assitlik performans sergiledi.
Alınan bu sonucun ardından Rangers puanını 49'a çıkardı. Hibernian ise 25 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Rangers, Mirren ile karşılaşacak. Hibernian ise Kilmarnock'a konuk olacak.