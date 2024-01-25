Rıdvan Yılmaz gol attı, Rangers farklı kazandı!

İskoçya Ligi 18. hafta maçında Rangers, deplasmanda Hibernian'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Rıdvan Yılmaz gol attı, Rangers farklı kazandı!
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25 Ocak 2024 00:41
İskoçya Ligi 18. hafta maçında Rangers, deplasmanda Hibernian ile karşılaştı.

Easter Road Stadium'da oynanan maçı Rangers 3-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Rıdvan Yılmaz, 45+2. dakikada Catwell, 74. dakikada ise Dessers kaydetti.

Rangers'ta milli oyuncu Rıdvan Yılmaz maçta 90 dakika sahada kaldı. Takımının ilk golünü kaydeden Rıdvan, tüm kulvarlarda 2 gol, 2 assitlik performans sergiledi.

Alınan bu sonucun ardından Rangers puanını 49'a çıkardı. Hibernian ise 25 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Rangers, Mirren ile karşılaşacak. Hibernian ise Kilmarnock'a konuk olacak.

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