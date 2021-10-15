Rıdvan Yılmaz: "En kısa sürede iyi olacağız"

Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz, Başakşehir'e 3-2 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rıdvan Yılmaz: 'En kısa sürede iyi olacağız'
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15 Ekim 2021 22:28
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz, Başakşehir'e 3-2 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.

İyi oynamadıklarını vurgulayan Rıdvan, "Maça iyi başlamadık, istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Bunlar olur, inşallah kısa sürede daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

Önlerindeki fikstürle ilgili görüşleri sorulan genç oyuncu, "Bu maçta galip gelmek isterdik ama zorlu fikstürün altından da en iyi şekilde çıkacağımızı düşünüyoruz" dedi.


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