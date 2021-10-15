Rıdvan Yılmaz: 'En kısa sürede iyi olacağız'

Beşiktaş'ın sıradaki 5 maçı



📍19.10Sporting

📍25.10 Galatasaray

✈️30.10 Hatayspor

✈️03.11 Sporting

📍06.11Trabzonspor pic.twitter.com/fbKnFcXHSb



— Sporx (@sporx) October 15, 2021

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz, Başakşehir'e 3-2 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.İyi oynamadıklarını vurgulayan Rıdvan, "Maça iyi başlamadık, istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Bunlar olur, inşallah kısa sürede daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.Önlerindeki fikstürle ilgili görüşleri sorulan genç oyuncu, "Bu maçta galip gelmek isterdik ama zorlu fikstürün altından da en iyi şekilde çıkacağımızı düşünüyoruz" dedi.