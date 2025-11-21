21 Kasım
Manisa FK-A.Demirspor
20:00
21 Kasım
Mainz 05-Hoffenheim
22:30
21 Kasım
Valencia-Levante
23:00
21 Kasım
Nice-Marsilya
22:45
21 Kasım
Hertha Berlin-E.Braunschweig
20:30
21 Kasım
Bochum-Dynamo Dresden
20:30
21 Kasım
Standard Liege-Zulte Waregem
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Riad Hassan: "Dünyanın dikkatini çekmek istiyoruz"

Filistin Güreş Milli Takımı Antrenörü Riad Hassan, sporun seslerini duyurabilmek için bir araç olduğunu dile getirdi.

calendar 21 Kasım 2025 11:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Riad Hassan: 'Dünyanın dikkatini çekmek istiyoruz'
Filistin Güreş Milli Takımı Antrenörü Riad Hassan, Gazze'deki savaşı bir nebze de olsa duyurmayı amaçladıklarını belirterek, "Savaşa, sıkıntı ve zorluklara rağmen, var olduğumuza dair dünyanın dikkatini çekmek istiyoruz." dedi.

Riad Hassan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Boulevard SEF Arena'da gerçekleştirilen güreş müsabakalarından sonra AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Filistinli güreşçilerle Hırvatistan'daki Dünya Kupası'na da katıldıklarını belirten Filistin Güreş Takımı Antrenörü Hassan, "Kötü şartlar, siyonist güçlerin işgali ve Gazze savaşından dolayı sporcularımız ile birlikte hiç bir kamp yapamadık. Filistinli sporcular olarak çok zorluklarla karşılaşıyoruz, bir yerden başka yere geçmek de bir o kadar zor." diye konuştu.


Filistinli sporcuların da barış ortamında özgürce spor yapması gerektiğini ifade eden Hassan, "Sporcularımızın başarılı olmasını ve kendilerini yetiştirmelerini çok istiyoruz ancak bir Amerikalı ya da Kanadalı gibi de olamıyoruz. Dünya şampiyonasında başarılı olmak için Avrupa'da ya da Asya ülkelerinde kamplara katılmak gerekiyor. Yerel seviyeden uluslararası seviyede spor yapmaya çalışıyoruz ancak kendimizi rakiplerimize karşı yeterli bulamıyoruz." şeklinde konuştu.

- "Sporcularımızın bir kısmı Türkiye'de kamplara katıldı"

Riyad'daki organizasyona katılmalarındaki asıl hedefin "dünyaya Filistinlilerin sesini duyurmak" olduğunu vurgulayan Hassan, "Bu tür turnuva ve spor etkinliğine katılarak dünyaya kendimizi kanıtlamak ve varlığımızı bildirmek istiyoruz. Savaşa, sıkıntı ve zorluklara rağmen var olduğumuza dair dünyanın dikkatini çekmek istiyoruz. Bu spor etkinliklerine katılarak ayrıca siyonistlere hala ayakta olduğumuzun mesajını vermek istiyoruz. Katılım sağlamamızla Gazze'ye yönelik savaşı bir nebze de olsa duyurabilmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Filistin'e verdiği desteğin çok önemli olduğunu da sözlerine ekleyen Hassan, "Sporcularımızın bir kısmı Türkiye'de kamplara katıldılar. Bu destek sayesinde seviyemiz oldukça ilerledi ve Arap Şampiyonası'nı kazandık. Bizi sürekli destekleyen ve ülkelerinde bize kamp yapma fırsatı veren Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu.

6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 17'nci gün sonu itibariyle Filistinli sporcular, jiu jitsu branşında 2 gümüş, boks, muaythai ve yüzmede birer bronz olmak 5 madalya kazandı.

