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Rey Manaj, Al Sharjah yolunda

Sivasspor'un Arnavut golcüsü Rey Manaj, 2 milyon euro bonservis bedeliyle Al Sharjah'a transfer olmaya çok yakın. Anlaşmanın kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

calendar 22 Temmuz 2025 21:07 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2025 22:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: sivasspor.org.tr
Rey Manaj, Al Sharjah yolunda
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Sivasspor'un golcü oyuncusu Rey Manaj, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Sharjah'a transfer olmaya hazırlanıyor.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, taraflar 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya yakın.

2023-24 ve 2024-25 sezonlarında Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çeken Arnavut forvet, Al Sharjah ile kişisel şartlarda da büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

SİVASSPOR KARNESİ

Sivasspor formasıyla 63 resmi maça çıkan Rey Manaj, 34 gol ve 8 asist ile takımına katkı sağladı.

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