Rennes, Brest'i devirdi, Avrupa Ligi biletini cebine koydu

Fransa Ligue 1 38.hafta mücadelesinde Rennes, deplasmanda karşılaştığı Brest'i 2-1 mağlup ederek gelecek sezon için UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandı.

Haber; Sporx.com
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Rennes, Brest'i devirdi, Avrupa Ligi biletini cebine koydu
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03 Haziran 2023 23:56
Fransa Ligue 1'de son hafta maçları oynandı. Rennes deplasmanda konuk olduğu Brest'i 2-1 mağlup etti.

Milli futbolcu Doğan Alemdar Rennes'te ilk 11'de başladı.

Konuk ekip Rennes'in golleri 13'te ve 45+4'de Benjamin Bourigeaud'dan geldi. Ev sahibi Brest'te ise 36.dakikada penaltıdan Haris Belkebla kaydetti.

Bu sonuçlarla Rennes ligi 4.sırada tamamladı ve gelecek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkını elde etti. Brest ise sezonu 14.sırada noktaladı.

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