Rennes, Brest'i devirdi, Avrupa Ligi biletini cebine koydu

Fransa Ligue 1'de son hafta maçları oynandı. Rennes deplasmanda konuk olduğu Brest'i 2-1 mağlup etti.



Milli futbolcu Doğan Alemdar Rennes'te ilk 11'de başladı.



Konuk ekip Rennes'in golleri 13'te ve 45+4'de Benjamin Bourigeaud'dan geldi. Ev sahibi Brest'te ise 36.dakikada penaltıdan Haris Belkebla kaydetti.



Bu sonuçlarla Rennes ligi 4.sırada tamamladı ve gelecek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkını elde etti. Brest ise sezonu 14.sırada noktaladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ