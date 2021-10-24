Recep Uçar: "Lider olarak devam ediyoruz"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Altınordu'yu 2-0 mağlup ettikleri mücadeleyi değerlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Recep Uçar: 'Lider olarak devam ediyoruz'
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24 Ekim 2021 17:17
TFF 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Altınordu'yu 2-0 mağlup eden Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, karşılaşmayı değerlendirdi.

Uçar, müsabakanın ilk 30 dakikalık bölümünde iki takımın da birbirini oynatmamak için mücadele ettiğini söyledi.

İlk yarıda Onur Ayık'la 2 gol bulduklarını belirten 46 yaşındaki teknik adam, "Önde baskılarımıza devam ettik. İkinci yarıda çok ciddi pozisyonlara girdiğimiz de oldu ancak çok becerikli değildik. Lider başladığımız haftaya lider olarak devam ediyoruz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum." dedi.


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