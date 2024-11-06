Real Madrid ve Manchester City paramparça oldu!

Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Manchester City, deplasmanda Sporting ile karşılaştı. Jose Alvalade Stadı'nda oynanan maçı Sporting 4-1 kazandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 38, 49 ve 80. dakikalarda Viktor Gyökeres, 46. dakikada Araujo kaydetti. Manchester City'nin golü 4. dakikada Phil Foden'dan geldi.



REAL MADRID MİLAN'A YENİLDİ!



Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Real Madrid, Milan'ı konuk etti. Santiago Bernabau'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-1 kazandı.



Milan'a galibiyeti getiren goller 12. dakikada Malick Thiaw, 39. dakikada Alvaro Morata ve 78. dakikada Tijjani Reijnders'dan geldi. Real Madrid'in tek golünü ise 23. dakikada penaltıdan Vinicius Junior kaydetti.



MORATA'DAN REAL'E 7 GOL



Alvaro Morata, altyapısından yetiştiği Real Madrid'e karşı 13. maçında 7. kez ağları havalandırdı. İspanyol golcü, Real Madrid'e Atletico Madrid ile 4, Juventus ile 2 ve Milan ile 1 gol kaydetti.



Şampiyonlar Ligi'nin 23.00 seansında oynanan maçların sonuçları



Dortmund 1-0 Sturm Graz

Bologna 0-1 Monaco

Celtic 3-1 Leipzig

Lille 1-1 Juventus

Liverpool 4-0 Bayer Leverkusen

Real Madrid 1-3 Milan

Sporting 4-1 Manchester City



