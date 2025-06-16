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Real Madrid, Konate'yi takibe aldı!

Real Madrid, Liverpool ile sözleşmesi 2026'da bitecek olan başarılı stoper Ibrahima Konate'yi radarına aldı.

calendar 16 Haziran 2025 15:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid, Konate'yi takibe aldı!
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İspanya devi Real Madrid, stoper transferi için rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdi.

Marca'nın haberine göre; Madrid, Liverpool forması giyen Ibrahima Konate'nin sözleşme durumunu yakından takip ediyor.

Fransız oyuncunun Merseyside ekibiyle sözleşmesi 2026 yazında sona eriyor ve taraflar arasında yenileme için henüz bir görüşme yapılmadı. 

Real Madrid ise bu yaz bedelsiz olarak Trent Alexander-Arnold'u kadrosuna kattıktan sonra gelecek yaz bir diğer Liverpool oyuncusu Ibrahima Konate'yi bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor. 

PERFORMANSI

Bu sezon Liverpool formasıyla 42 maça çıkan Konate, 2 gol 2 asistlik skor üretti.


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