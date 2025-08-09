10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-340'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
1-038'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-039'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Real Madrid'in yıldızlarından Suudi Arabistan'a ret!

Real Madrid'in yıldız oyuncuları David Alaba ve Dani Ceballos, Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddetti.

09 Ağustos 2025 14:42
Haber: Haber Global, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'in yıldızlarından Suudi Arabistan'a ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

David Alaba ve Dani Ceballos'un Real Madrid'deki gelecekleri belirsizliğini koruyor. İki oyuncuya da Suudi Arabistan ekiplerinden teklif yapıldı.

Avusturyalı oyuncu David Alaba, Real Madrid'le kalan 1 yıllık sözleşme süresini tamamlamak istediğini belirtip teklifi reddetti.

Dani Ceballos ise Real Madrid'den yalnızca Real Betis için ayrılabileceğini belirterek hayır yanıtı verdi.

Her iki oyuncu da Real Madrid'in dün Leganes'le yaptığı ve 4-1 kazandığı hazırlık maçında görev yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
2 Konyaspor 1 1 0 0 3 0 3
3 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
17 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
18 Eyüpspor 1 0 0 1 0 3 0
