Real Madrid'in yıldızlarından Suudi Arabistan'a ret!

David Alaba ve Dani Ceballos'un Real Madrid'deki gelecekleri belirsizliğini koruyor. İki oyuncuya da Suudi Arabistan ekiplerinden teklif yapıldı.



Avusturyalı oyuncu David Alaba, Real Madrid'le kalan 1 yıllık sözleşme süresini tamamlamak istediğini belirtip teklifi reddetti.



Dani Ceballos ise Real Madrid'den yalnızca Real Betis için ayrılabileceğini belirterek hayır yanıtı verdi.



Her iki oyuncu da Real Madrid'in dün Leganes'le yaptığı ve 4-1 kazandığı hazırlık maçında görev yaptı.



