Real Madrid deplasmanda ağır yara aldı

La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Betis'e konuk oldu.



Benito Villamarin'de oynanan mücadele başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



Barcelona'nın galibiyetle kapattığı haftada Real Madrid, Betis deplasmanına galibiyet parolasıyla çıkarken Ancelotti'nin öğrencileri ilk yarıda isabetli şut çekemedi. İkinci yarıda oyuna daha fazla ağırlığını koymaya çalışan Real Madrid'in rakip kaleye gönderdiği 5 şut filelerle buluşmazken zirve yarışında alınan bu sonuç büyük Benzema ve arkadaşlarına büyük yara verdi.



Bu sonuçla birlikte Real Madrid, bu sezon 8. kez puan kaybı yaşarken 53 puana yükseldi. Real Madrid'in Barcelona'yla arasındaki puan farkı ise 9 oldu. Real Betis ise 41 puana çıkarak haftayı 5. sırada kapattı.





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