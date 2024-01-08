Real Madrid'de Mbappe sesleri arttı

Paris Saint-Germain'in yıldız ismi Kylian Mbappe'nin, Real Madrid ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'de Mbappe sesleri arttı
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08 Ocak 2024 01:11
Son güncelleme 08 Ocak 2024 01:25
Adı birçok takımla anılan Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin yeni takımı belli oluyor.

Foot Mercato'nun haberine göre; Fransız yıldız Mbappe'nin, geçtiğimiz günlerde görüşme gerçekleştirdiği Real Madrid ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Haberde, Mbappe'nin Real Madrid'in sunduğu tüm şartları kabul ettiği ve gelecek sezonda Real Madrid formasını giyeceği öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 25 yaşındaki yıldız isim, bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada 22 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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