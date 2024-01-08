Real Madrid'de Mbappe sesleri arttı

Adı birçok takımla anılan Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin yeni takımı belli oluyor.



Foot Mercato'nun haberine göre; Fransız yıldız Mbappe'nin, geçtiğimiz günlerde görüşme gerçekleştirdiği Real Madrid ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.



Haberde, Mbappe'nin Real Madrid'in sunduğu tüm şartları kabul ettiği ve gelecek sezonda Real Madrid formasını giyeceği öne sürüldü.



SEZON PERFORMANSI



PSG ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 25 yaşındaki yıldız isim, bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada 22 gol, 2 asistlik performans sergiledi.





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