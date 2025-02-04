Real Madrid Başantrenörü Mateo: 'Çok fazla top kaybı yaptık'

Real Madrid Başantrenörü Chus Mateo, karşılaşmada çok fazla top kaybı yaptıklarını ve serbest atış kaçırdıklarını belirtti.İlk çeyrekte iyi mücadele ettiklerini aktaran Mateo, "Geriye düşmemize rağmen rakibimizi yakalamayı başardık. Hücumda iyiydik. İki sayılık atışlarda iyiydik ancak üç sayılık atışlarda iyi değildik. İkinci yarıya iyi başladık ve avantajı lehimize çevirdik. Top kayıpları sonucunda oyun ritmini yitirdik. Bu tip maçlar için 16 top kaybı kötü bir durum. Başa baş bir maç oldu. Çok fazla serbest atış kaçırdık. Anadolu Efes'i galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.