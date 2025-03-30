İspanya La Liga'nın 29. haftasında Real Betis, sahasında Sevilla ile karşı karşıya geldi. Benito Villamarin'de oynanan Endülüs derbisinde kazanan 2-1'lik skorla Real Betis oldu.



Sevilla, 17. dakikada Ruben Vargas ile öne geçti. Real Betis, Johnny Cardoso'nun 25 ve Cucho Hernandez'in 45. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.



Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Real Betis, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Real Betis, bu galibiyetle birlikte ligde arka arkaya altıncı galibiyetini elde etti. Sevilla, üst üste ikinci yenilgisini aldı.



Bu sonucun ardından Real Betis, ligde 47 puana yükseldi. Sevilla, 36 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Real Betis, Barcelona deplasmanına gidecek. Sevilla, sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak.



