19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

Rashard Lewis, Spurs'te oyuncu gelişimi koçu oldu

San Antonio Spurs, kadrosuna şampiyonluk tecrübesi katan bir ismi dahil etti. HoopsHype'tan Michael Scotto'nun haberine göre, NBA'in eski forvetlerinden Rashard Lewis, Spurs'te oyuncu gelişimi koçu olarak göreve başladı.

16 sezonluk kariyerinde 14,9 sayı ortalaması yakalayan ve iki kez All-Star seçilen Lewis, 2013'te LeBron James ve Dwyane Wade ile birlikte Miami Heat formasıyla şampiyonluk yaşamıştı.

Daha önce Detroit Pistons'ta asistan koçluk yapan Lewis, özellikle oyuncu gelişimi üzerine yoğunlaşmış bir isim. Spurs, genç kadrosunu geliştirmeye devam ederken Lewis'in tecrübesinden faydalanmayı planlıyor.


Kariyeri boyunca 1.787 üçlük isabeti kaydeden Lewis, dönemin en üretken şutörlerinden biri olarak öne çıkmıştı. Spurs'te Dylan Harper, Stephon Castle ve Carter Bryant gibi genç yeteneklerin gelişiminde önemli rol oynaması bekleniyor.

Bu hamle, Gregg Popovich'in 1995-96'dan bu yana ilk kez koçluk görevinde bulunmadığı sezona girilirken geldi. Asistan Mitch Johnson, yaz başında başantrenörlüğe yükseltilmişti.

