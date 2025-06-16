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Raptors, Durant ve Giannis için nabız yokluyor

Toronto Raptors, Kevin Durant ve Giannis Antetokounmpo'nun durumu konusunda aktif bir şekilde izleme yapmayı sürdürüyor.

calendar 16 Haziran 2025 11:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Raptors, Durant ve Giannis için nabız yokluyor
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Toronto Raptors, Kevin Durant ve Giannis Antetokounmpo'nun durumu konusunda aktif bir şekilde izleme yapmayı sürdürüyor.

SportsNet'ten Michael Grange'in haberine göre; Raptors yönetimi, her iki süperstarla da ciddi şekilde ilgileniyor ve bu yaz yapılacak potansiyel takaslarda devreye girmeye hazır durumda.

Toronto, Durant'i 2022-23 sezonu öncesi ve 2024 Şubat'taki takas döneminde de hedeflemişti. Raptors, Phoenix'in 15 kez All-Star olan Durant için tekliflere açık olduğu bu dönemde yıldız oyuncunun 54.7 milyon dolarlık maaşını üstlenmeye hazır olan sayılı takımlardan biri.


Geçtiğimiz sezon 75 maçta 26.6 sayı, 6.0 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları yakalayan Durant, yaşına rağmen elit düzeyde üretkenliğini sürdürüyor.

Öte yandan Toronto, Giannis Antetokounmpo için de radarını kapatmış değil. Grange'a göre lig kaynakları, Raptors'ın iki kez MVP seçilen Giannis için hâlâ devrede olduğunu belirtiyor. Antetokounmpo 2027'ye kadar sözleşme altında ve 2027-28 sezonu için oyuncu opsiyonu bulunuyor. Henüz resmi bir takas talebinde bulunmayan yıldız oyuncunun, geleceğini değerlendirme sürecinde olduğu bildiriliyor.

ESPN'den Shams Charania, Giannis'in bu yaz başka kadroları da analiz ettiğini ancak kararını yaz sonuna doğru vereceğini aktardı.

Milwaukee Bucks ise üst üste üçüncü kez ilk turda elenmenin ardından ciddi bir baskıyla karşı karşıya. Takımın yalnızca bir takaslanabilir birinci tur hakkı bulunurken, yüksek değere sahip sözleşmelerinin de azlığı nedeniyle hamle yapma alanı oldukça sınırlı. Brook Lopez, Bobby Portis ve Gary Trent Jr. gibi isimlerin durumu da kadronun geleceğini doğrudan etkileyecek.

Toronto ise 2024–25 sezonunu 30 galibiyet – 52 mağlubiyetle kapatarak Doğu'da 11. sırada yer aldı ancak elinde umut vadeden genç oyuncular ve draft seçimleri bulunuyor.


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