Rangers, deplasmanda Dundee ile yenişemedi

İskoçya Premiership'in 22. hafta karşılaşmasında Rangers, Dundee FC'ye konuk oldu.



The Scot Foam Sttadyumu'ndaki maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Rangers'ın golünü 34'te Vaclav Cerny attı. Dundee'nin golünü ise dakika 6'da Oluwaseun Adewumi attı.



Rangers'ta forma giyen Türk oyuncu Rıdvan Yılmaz, mücadeleye ilk 11 başladı. 81. dakikada oyundan alındı.



Glasgow Rangers, bu maçın ardından puanını 41 yaptı. Dundee FC ise 26 puan yaptı.



İskoçya Premiership'in bir sonraki haftasında Rangers, St. Johnstone'u konuk edecek. Dundee FC ise Celtic'i ağırlayacak.