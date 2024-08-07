RAMS Başakşehir, Gürcistan'da avantaj için sahada

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında perşembe günü Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.



Mikheil Meskhi Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 19.00'da başlayacak.



Müsabakayı İskoçya Futbol Federasyonundan David Dickinson yönetecek. Dickinson'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden David McGeachie ve Francis Connor yapacak.



Bu karşılaşmanın rövanşı 15 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.



Iberia Tiflis, bir önceki turda Arnavut ekibi Partizani'yi Gürcistan'da oynanan maçta 2-0 yenerken, deplasmanda golsüz berabere kalarak turu atladı.



RAMS Başakşehir, rakibini elemesi durumunda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile Azerbaycan ekibi Sabah eşleşmesinde tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek.





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