Toronto Raptors başantrenörü Darko Rajakovic, Charlotte Hornets'ın guardı Vasilije Micic'in NBA'e olgunlaşmış bir oyuncu olarak "doğru zamanda" geldiğini söyledi.



Rajakovic, geçtiğimiz Şubat ayında kadroya katılan Micic'in uzun zamandan beri büyük bir hayranı olduğunu belirtti:



"Vasa'yı neredeyse 20 yıl önce Kızılyıldız Belgrad'la birlikte geçirdiğimiz günlerden beri tanırım. Altyapımızda yer alan bir oyuncuydu. Ben ise orada koçluk yapıyordum ve aramızdaki toplantılarda sürekli adı geçerdi. Başından beri oyununu çok beğendiğim için, gidip bazı maçlarını bizzat izlemek istemiştim. O yaşta ona hiçbir zaman doğrudan koçluk yapmamıştım ama aynı takımdaydık ve çok yetenekli olduğunu her zaman belli ederdi.



Avrupa'da üst düzey takımlarda oynayarak, EuroLeague'de şampiyon olarak ve MVP seçilerek, uluslararası düzeyde böylesine büyük bir etki yaratabildiği ve harika bir kariyere sahip olabildiği için gerçekten çok mutluyum. Şimdiye dek çok başarı kazandı ve bu sayede herhangi bir takıma çok şey katabilecek olgunlukta bir oyuncu olarak, NBA'e doğru zamanda geldiğini düşünüyorum."



Micic, Hornets takasından beri takımla forma giydiği 24 maçta 11.5 sayı, 6.3 asist ve 2.2 ribaund ortalamaları yakaladı.





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