Trendyol Süper Lig'e yeni transferleriyle oldukça iddialı başlayan Beşiktaş'ta yorgunluğa bağlı sıkıntı yaşadığı konuşulan tecrübeli on numara Rafa Silva'nın performansındaki düşüş dikkat çekmişti.



7 KARŞILAŞMADA KATKI VEREMEDİ



Beşiktaş'ta yorgunluğa bağlı sıkıntı yaşadığı konuşulan tecrübeli on numaranın, 7 karşılaşmada gol katkısı verememesi dikkat çekti. Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, son maçlarda yorgunluğa da bağlı olarak performans düşüşü yaşadı. Sezona fırtına gibi başlayan yıldız oyuncu, şu ana dek oynanan 12 resmi maça da 11'de çıktı.



Tecrübeli isim son olarak 29 Ağustos'ta Lugano ile Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. O günden bu yana oynanan 7 maçta ise skora etki edemedi.



SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI



Sezon başı Rashica, Rafa Silva, Semih ile Immobile, siyah-beyazlı ekibin hücum dörtlüsü olarak sahada yer alıyordu. Ancak tesadüf o ki Semih'in 11'den kesildiği son 7 karşılaşmada Rafa'nın da gol katkısı sıfıra indi.



MİLLİ ARA EN ÇOK ONA YARAYACAK



Milli arada dinlenmek için fırsat bulacak olan 31 yaşındaki futbolcunun, sezon başındaki gibi güçlü dönüş yapması bekleniyor. Bu süreçte üzerine çok yük binen futbolcuların idman tempoları ayarlanacak ve kas yorgunlukları azaltılacak.



Beşiktaş'ta 12 maçta toplam 1033 dakika sahada kalan Rafa Silva, bu sezon 4 gol atarken 3 de asist yaptı.



Yıldız oyuncu, ligde oynanan Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor, Kayserispor ve Gaziantep FK maçlarının yanı sıra Avrupa Ligi'ndeki Ajax ve Frankfurt karşılaşmalarında skora etki edemedi.











