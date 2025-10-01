Rafa Silva FC 26'da haftanın takımında!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u 3-1 yenen Beşiktaş'ta 1 gol kaydeden Rafa Silva'ya büyük bir onur geldi.
Online futbol oyunu FC 26'da haftanın takımı kadrosu açıklandı. Kadroda Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Rafa Silva da yer aldı.
Rafa Silva, 84 derecelik özel kartı ile siyah-beyazlı takımda FC 26'da ilk özel kartı çıkan futbolcu oldu.
🏅Rafa Silva, FC26'da haftanın takımına seçildi! pic.twitter.com/xgtZE1cwMZ
— Sporx (@sporx) October 1, 2025