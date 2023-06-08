Racing Team Turkey, Le Mans 24 Saat Yarışı için gün sayıyor

Dünya'nın en önemli motor sporları etkinliklerinden biri olan efsanevi Le Mans 24 Saat Yarışında mücadele edecek ilk Türk Takımı Racing Team Turkey, LMP2 ve LMP2 Pro/Am kategorilerinde birincilik hedefiyle start alacak.Yarışın resmi tedarikçisi Goodyear lastikleriyle mücadele edecek takımın lideri , "Mutlak zafer hedefiyle başlayacağımız yarışı birinci bitirerek Cumhuriyetimizin 100. Yılında ülkemizi gururlandırmayı arzuluyoruz" dedi.Efsanevi Le Mans 24 saat yarışlarında ilk kez bir Türk takımı start alıyor. Cumhuriyetimizin ve Le Mans'ın 100. yılı olması nedeniyle daha da anlamlı olan yarışta Goodyear lastikleriyle yarışacak olan Racing Team Turkey, 8'i Pro/Am olmak üzere, 24 aracın start alacağı LMP2 ve LMP2 Pro/Am kategorilerinde şampiyonluğu hedefliyor.Geçtiğimiz yıl Avrupa Le Mans Serisi Pro/Am 2022'de şampiyon olarak bir dayanıklılık serisinde bu başarıyı elde eden ilk Türk takımı olan Racing Team Turkey, Le Mans 24 2023'te de şampiyon olarak tarihe geçmeyi amaçlıyor.Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak tasarlanan 923 kapı numaralı araçlarıyla Goodyear sponsorluğunda ve Salih Yoluç'un liderliğinde yarışacak olan takımda İngiliz pilot Tom Gamble ve Belçikalı pilot Dries Vanthoor da yer alıyor.Le Mans 24 saat yarışlarının, dayanıklılık temeline dayanması nedeniyle çok farklı olduğunu söyleyen Salih Yoluç "Bu nedenle lastiklerinizin de bu zorluğa dayanacak kadar güçlü ve yüksek performansa sahip olması gerekiyor. Doğru lastik seçimi çok önemliydi. Goodyear lastiklerinin yarış bitene kadar bize dayanıklı ve güçlü performans vereceğine inanıyorum. Hedefimiz galibiyet, bu anlamlı yılda, böylesi bir hayali gerçekleştirmek, beni ve tüm ekibi son derece heyecanlandırıyor" dedi.LMP2 kategorisinde mücadele edecek tüm takımların Goodyear yarış lastiklerini kullanmalarının Goodyear'ın motor sporlarında tercih edilen bir marka olduğunun ve teknolojisiyle fark yarattığının bir göstergesi olduğunu söyleyen Goodyear Türkiye Tüketici Lastikleri Direktörü Ertan San, "Bu bizim için son derece mutluluk verici. Ama bir başka büyük mutluluğumuz da, bir Türk takımının efsanevi yarışın ve Cumhuriyetimizin 100. Yılında böylesi bir arenada mücadele edecek olması. Racing Team Turkey'nin bu yarışa damga vuracağından hiç şüphemiz yok" dedi.Dünyanın en büyük lastik şirketlerinden The Goodyear Tire & Rubber Company'nin, 23 ülkede 57 fabrikası, ABD ve Lüksemburg'da iki inovasyon merkezi ve bünyesinde yaklaşık 74.000 çalışanı bulunmaktadır. Endüstri için teknoloji ve performans standardını belirleyen son teknoloji ürünler ve hizmetler geliştiren The Goodyear Tire & Rubber Company'nin Türkiye'deki iştiraki olarak 1961 yılında kurulan Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.; 1.700'ü aşkın çalışanı ile Adapazarı ve İzmit fabrikalarında Goodyear, Fulda, Sava, Debica ve Kelly markaları çatısı altında, tüketici lastikleri ve ticari lastikler üretmektedir. Türkiye'nin en büyük ihracatçıları arasında olan ve hisseleri Borsa İstanbul'da "GOODY" sembolüyle işlem gören Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.'nin ürünleri ve faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek içinadresini ziyaret edebilirsiniz.