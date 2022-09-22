Rachid Ghezzal'dan Valerien Ismael açıklaması

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, hakkında çıkan 'sakat değil, Valerien Ismael'i istemediği için idmana çıkmıyor' haberlerine yönelik sosyal medyadan bir açıklama yaptı.



Söz konusu haberleri kesin bir dille yalanlayan Ghezzal, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Böyle bir açıklama yapacağım hiç aklıma gelmezdi fakat artık bazı konulara açıklık getirmem gerektiğini düşünüyorum. Son zamanlarda sosyal medyada çok fazla sahte haber görmeye başladım ve bu haberlerin kasıtlı olarak bize zarar vermek için yapıldığını taraftarlarımıza iletmek isterim. Bilsinler ki bu büyük kulübe her zamanki gibi yüzde 200'ümü vererek hazırlanıyorum. Teknik heyet ve sağlık ekibiyle (özel teşekkürü hak ediyorlar) bir an önce sahalara dönmem için elimizden geleni yapıyoruz. İyi niyetimden şüphe duyanlar için şunu hatırlatmak isterim ki son oynadığım Alanyaspor maçında sakat olduğum halde oynamak istedim ve bu sebeple devre arası oyundan çıkmak zorunda kaldım. Daha önce belirttiğim gibi o günden beri hazır olmam için maksimum şekilde çalışmalarım devam ediyor. En yakın zamanda hazır olmak dileğiyle tüm takım arkadaşlarıma ve hocalarıma desteğim devam ediyor."



Beşiktaş ile bu sezon 2 resmi maça çıkan Rachid Ghezzal, 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ