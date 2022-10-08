PSG'ye deplasmanda çelme

Fransa Ligi'nde lider durumda bulunan PSG, deplasmanda Reims ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
PSG'ye deplasmanda çelme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ekim 2022 23:55
Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain, Reims deplasmanına konuk oldu.

Ligin 10. haftasında oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

PSG'de Sergio Ramos, 41. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İspanyol savunma oyuncusu, bu maçtakiyle birlikte kariyerinde 28. kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından PSG 26, Reims 8 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında PSG, sahasında Marsilya ile karşılaşacak. Reims ie Lorient deplasmanına gidecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ