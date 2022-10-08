Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain, Reims deplasmanına konuk oldu.



Ligin 10. haftasında oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.



PSG'de Sergio Ramos, 41. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İspanyol savunma oyuncusu, bu maçtakiyle birlikte kariyerinde 28. kez kırmızı kartla cezalandırıldı.



Bu sonucun ardından PSG 26, Reims 8 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında PSG, sahasında Marsilya ile karşılaşacak. Reims ie Lorient deplasmanına gidecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ