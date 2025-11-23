PSG, sahasında rahat kazandı!

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında Paris Saint Germain, Le Havre'ı ağırladı.
Parc des Princes'de oynanan maçı PSG 3-0 kazandı.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Lee Kang-In, 65. dakikada Joao Neves ve 87'de Bradley Barcola kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Paris Saint Germain, ligdeki puanını 30'a çıkardı. Le Havre ise 14 puanda kaldı.
PSG, ligde haftaya Monaco deplasmanına gidecek. Le Havre ise evinde Lille'i ağırlayacak.
Parc des Princes'de oynanan maçı PSG 3-0 kazandı.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Lee Kang-In, 65. dakikada Joao Neves ve 87'de Bradley Barcola kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Paris Saint Germain, ligdeki puanını 30'a çıkardı. Le Havre ise 14 puanda kaldı.
PSG, ligde haftaya Monaco deplasmanına gidecek. Le Havre ise evinde Lille'i ağırlayacak.