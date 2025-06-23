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PSG gözden çıkardı, Fenerbahçe beklemede: Skriniar

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar için 9 milyon Euro'luk teklif sundu.

calendar 23 Haziran 2025 08:42 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2025 09:35
Fotoğraf: AA
PSG gözden çıkardı, Fenerbahçe beklemede: Skriniar
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Geçtiğimiz sezonun devre arasında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadroya katılan Milan Skriniar, kısa sürede Fenerbahçe savunmasının temel taşlarından biri haline geldi. Ancak tecrübeli stoperin Sarı-Lacivertli kulüpteki geleceği henüz belli değil.

PSG GÖNDERMEYE HAZIR

2028 yılına kadar PSG ile sözleşmesi bulunan Slovak futbolcu, Fransız kulübünün gelecek planlamasında yer almıyor. Bu nedenle PSG, Skriniar'ın takımdan ayrılması konusunda kolaylık sağlamaya istekli.



FENERBAHÇE'DEN 9 MİLYON EURO

Fenerbahçe ise başarılı savunmacıyı kadroda tutmak istiyor. Ancak yıllık 12 milyon Euro talep eden Skriniar'dan maaşında indirime gitmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertli yönetim, teklifi 9 milyon Euro'ya kadar yükseltti ve şimdi oyuncunun kararını bekliyor.

 


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