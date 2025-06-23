PSG gözden çıkardı, Fenerbahçe beklemede: Skriniar

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadroya katılan Milan Skriniar, kısa sürede Fenerbahçe savunmasının temel taşlarından biri haline geldi. Ancak tecrübeli stoperin Sarı-Lacivertli kulüpteki geleceği henüz belli değil.



PSG GÖNDERMEYE HAZIR



2028 yılına kadar PSG ile sözleşmesi bulunan Slovak futbolcu, Fransız kulübünün gelecek planlamasında yer almıyor. Bu nedenle PSG, Skriniar'ın takımdan ayrılması konusunda kolaylık sağlamaya istekli.

Fenerbahçe ise başarılı savunmacıyı kadroda tutmak istiyor. Ancak yıllık 12 milyon Euro talep eden Skriniar'dan maaşında indirime gitmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertli yönetim, teklifi 9 milyon Euro'ya kadar yükseltti ve şimdi oyuncunun kararını bekliyor.