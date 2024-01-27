PSG'den Matthijs de Ligt hamlesi!

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, savunmasını güçlendirmek adına çalışmalarına devam ediyor.



RMC Sport'un haberine göre; Paris Saint-Germain, Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Matthijs de Ligt için harekete geçti. Fransız devinin, Bayern Münih'e De Ligt'in şartlarını sorduğu ifade edildi.



BAYERN SATMAYA SICAK BAKMIYOR



Bayern Münih'in savunmada yaşadığı sakatlıkların fazlalığı nedeniyle De Ligt'in satışına sıcak bakmadığı ancak Paris Saint-Germain'e henüz olumlu ya da olumsuz bir cevap vermediği de ifade edildi.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Bayern Münih formasıyla 15 maça çıkan 24 yaşındaki stoper, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.



