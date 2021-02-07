Premier Lig'de dev maç: Liverpool - Manchester City

OZAN KABAK OYNAYACAK MI?

MAÇIN İDDAA YORUMU

Liverpool ile Manchester City, TSİ 19.30'da Anfield'da karşı karşıya gelecek.Premier Lig'in zirvesini çok yakından ilgilendiren maçta Manchester City, 47 puanla zirvede yer alıyor. Liverpool ise 1 maç fazlasıyla 40 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip, şampiyonluk yarışına tutunmak için bu maçtan galip ayrılmak zorunda...Liverpool'a yeni transfer olan Milli futbolcumuz Ozan Kabak ile ilgili gelen soruya Jürgen Klopp, "ifadelerini kullandı.* Manchester City'yi konuk ettiği son 29 lig maçının sadece birini kaybeden Liverpool (19G 9B), tek yenilgisini Mayıs 2003'te aldı.* Evinde oynadığı son iki Premier Lig maçını kaybeden Liverpool, öncesindeki 68 iç saha karşılaşmasında mağlup olmamıştı. Kırmızılar, Eylül 1963'ten bu yana üst üste üç iç saha yenilgisi almıyor.* Oynadığı son 13 resmi maçı kazanan Manchester City, İngiltere'nin en üst liglerinde mücadele eden takımlar itibarıyla en uzun seriyi egale etmek için sahaya çıkıyor (Preston; Ocak 1982 & Arsenal; Kasım 1987).* Bu sezon Premier Lig'de çıktığı 21 maçta sadece 13 gol yiyen Manchester City, son altı karşılaşmada kalesini gole kapattı. City'nin lig tarihinde üst üste yedi maçlık gol yememe serisi yok.* Pep Guardiola göreve geldikten sonra resmi maçlarda 99 gol atan Raheem Sterling, İspanyol çalıştırıcı yönetiminde 100 gole ulaşan üçüncü oyuncu olmak için sahaya çıkıyor (Lionel Messi; 211 & Sergio Agüero; 120).İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Liverpool bu kritik maç öncesi Brighton'a sahasında kaybederek büyük bir yıkım yaşadı. Manchester City'nin 7 puan gerisindeler ve Pep Guardiola'nın ekibinin bir maçı da eksik. Kötü seneryo gerçekleşirse, Manchester City'nin 13 puan gerisinde kalabilirler. Ozan Kabak'ı kadrosuna katan Liverpool'un hayatta kalabilmesi için bu maçı bir şekilde kazanması gerekiyor. Son dönemde az gol atarak da kazanmaya başlayan, savunmada daha sağlam yere basan Manchester City, Liverpool deplasmanında son 9 lig maçını kazanmış bir takım olarak çıkacak. Gerçek şu ki, Manchester City kazanmaya yakın. Ancak Liverpool'un cebinde 1 kurşun var, ya bu maçta kullanacak, ya da şampiyonluğa veda edecek. Bu yüzden riski azaltarak 2,5 Üst tercihine yönelmemizin daha doğru olacağını düşünüyorum. Eğer risk almak istiyorsanız, ilk yarı 1,5 Üst'ü düşünebilirsiniz.