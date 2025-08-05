Geçtiğimiz ay Los Angeles Clippers'tan üç takımlı bir takasla Miami Heat'e katılan Norman Powell, kariyerinin bu yeni dönemine umutla baktığını söyledi.Hem sahadaki performansı hem de mücadeleci karakteriyle tanınan 32 yaşındaki skorer, Heat organizasyonunun kendisine duyduğu güveni ve ilgiyle birlikte, "kendisi olabileceği" bir ortamda yeniden parlamayı hedefliyor.Powell, The Miami Herald'dan Anthony Chiang'a yaptığı açıklamada,şeklinde konuştu.Powell, Clippers'ta geçirdiği sezonun ardından kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşarken sözleşme uzatma görüşmeleri yaptığı sırada takaslandığını söyledi:dedi. Ancak bu değişimi olumlu karşıladığını da belirtti.diyen Powell,ifadelerini kullandı.32 yaşındaki oyuncu, Clippers formasıyla geçirdiği dört sezonda iki kez Yılın Altıncı Adamı ödülü oylamasında dördüncü sırada yer aldı. Geçtiğimiz sezon ise ilk kez tam anlamıyla ilk beş oyuncusu olarak görev aldı ve 21.8 sayı, %48.4 şut yüzdesiyle kariyer rekoru kırdı. Üçlük yüzdesi ise %41.8 ile ligde 17. sıradaydı.Powell, 2025-26 sezonunun sonunda serbest oyuncu olacak.