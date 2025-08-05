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Powell: "Miami beni anlıyor, değerimi biliyor"

Geçtiğimiz ay Los Angeles Clippers'tan üç takımlı bir takasla Miami Heat'e katılan Norman Powell, kariyerinin bu yeni dönemine umutla baktığını söyledi.

calendar 05 Ağustos 2025 12:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Powell: 'Miami beni anlıyor, değerimi biliyor'
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Geçtiğimiz ay Los Angeles Clippers'tan üç takımlı bir takasla Miami Heat'e katılan Norman Powell, kariyerinin bu yeni dönemine umutla baktığını söyledi.

Hem sahadaki performansı hem de mücadeleci karakteriyle tanınan 32 yaşındaki skorer, Heat organizasyonunun kendisine duyduğu güveni ve ilgiyle birlikte, "kendisi olabileceği" bir ortamda yeniden parlamayı hedefliyor.

Powell, The Miami Herald'dan Anthony Chiang'a yaptığı açıklamada, "Yıllar boyunca oyunumu beğendiklerini, beni istediklerini hep söylediler. Artık beni gerçekten isteyen, değer veren bir yerdeyim. Ne sunduğumu biliyorlar. Bu yüzden kızgın ya da üzgün olmam mümkün değil," şeklinde konuştu.


Powell, Clippers'ta geçirdiği sezonun ardından kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşarken sözleşme uzatma görüşmeleri yaptığı sırada takaslandığını söyledi: "Haber benim için şok ediciydi," dedi. Ancak bu değişimi olumlu karşıladığını da belirtti.

"Beni kucakladılar," diyen Powell, "Takımda kimlerle birlikte olacağım, ne inşa ettikleri konusunda çok heyecanlıyım. Heat kültürü, bu organizasyonun felsefesi tamamen beni yansıtıyor. Rekabetçiliğe dayalıyım, çalışmaya dayalıyım, her günümü 'grind' yani mücadeleyle yaşarım. Bu da Heat'in kültürüne birebir uyuyor," ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki oyuncu, Clippers formasıyla geçirdiği dört sezonda iki kez Yılın Altıncı Adamı ödülü oylamasında dördüncü sırada yer aldı. Geçtiğimiz sezon ise ilk kez tam anlamıyla ilk beş oyuncusu olarak görev aldı ve 21.8 sayı, %48.4 şut yüzdesiyle kariyer rekoru kırdı. Üçlük yüzdesi ise %41.8 ile ligde 17. sıradaydı.

Powell, 2025-26 sezonunun sonunda serbest oyuncu olacak.

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