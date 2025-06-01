Potada derbi heyecanı: Galatasaray - Beşiktaş Fibabanka

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Galatasaray, Beşiktaş Fibabanka ile karşı karşıya gelecek.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ise hava atışı saat 20.30'da gerçekleştirilecek.
Mücadele beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İLK MAÇI BEŞİKTAŞ FİBABANKA FARKLI KAZANDI
Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Galatasaray'ı 91-75 mağlup etti.
Eşleşmede Beşiktaş Fibabanka turu geçerse ve Anadolu Efes, Mersinspor karşısında 1-0 önde olduğu seride turu tamamlamayı başarırsa, yarı finalde Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes birbirleriyle karşılaşacak.