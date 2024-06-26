Boston Celtics, pivot Kristaps Porzingis'in Letonya Milli takımı adına Paris Olimpiyatları'na katılamayacağını duyurdu.



Porzingis'in, yırtık retinakulum ve çıkık posterior tibial tendonunu onarmak için önümüzdeki günlerde ameliyat olacağı ve Paris Olimpiyatlarını kaçıracağı açıklandı.



Letonya, Temmuz ayındaki Olimpiyat eleme turnuvasına ev sahipliği yapacak ve Paris Oyunlarına katılabilmek için Brezilya, Karadağ, Kamerun, Gürcistan ve Filipinler'den oluşan bir gruba karşı galip gelmesi gerekecek.



Celtics'in pivotu, NBA Finalleri'nin Dallas Mavericks'e karşı 2. maçında sakatlanmış, 3. ve 4. maçları kaçırmış ancak Celtics'in Dallas Mavericks'i yenerek NBA şampiyonluğunu kazandığı 5. maçta geri dönmüştü.



Porzingis Haziran ayının başlarında, ameliyat sonrası iyileşme sürecinin "birkaç ay" süreceğini dile getirmişti.



28 yaşındaki oyuncu normal sezonda 20.1 sayı ve 7.2 ribaund ortalamaları yakalamış, ancak baldırındaki sakatlık nedeniyle playoffların çoğunu kaçırmıştı.





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