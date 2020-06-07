Portekiz'de bir Quaresma daha, fiyatı 45 milyon euro

Sporting Lizbon'da Portekiz futbolunun geleceği için yeni bir Quaresma daha yetişiyor:Tıpkı Ricardo Quaresma gibi Sporting altyapısından yetişen Eduardo Quaresma için kulübü şimdiden 45 milyon avro değer biçiyor.Yeni Quaresma'nın farkı ise;kanat mevkisinde değil, stoper mevkisinde görev alıyor.Geçtiğimiz günlerde kulübü ile sözleşme yenileyen yıldız içinbelirlenirken; oyuncunun sözleşme süresiİngiltere'ningibi takımlarının yanı sıra İspanya'dande genç yıldızı yakından takip ediyor.Bunun yanı sıra İtalyan devida, 18'lik stoper oyuncusu için kontrat yenilemeden önceEduardo Quaresma, Sporting ile ilk A takım maçına da Vitoria Guimares karşısında çıktı ve 90 dakika saha kaldı.