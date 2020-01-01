Popovich: "LeBron ve AD'ye söyleyin, biraz daha savunma yapsınlar"

San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich'in, Los Angeles Lakers süperstarları LeBron James ve Anthony Davis'e şampiyonluğu kazandıktan sonra "biraz daha savunma yapmalarını" söylediği ortaya çıktı.



Lakers, geçtiğimiz sezon 2020 NBA Finallerinde Miami Heat'i yenerek şampiyon olmuştu. Süperstarlar LeBron ve Davis'in liderliğindeki Lakers, playofflarda 16-5'lik bir seri yakalamıştı.



Los Angeles rekabeti görece domine ederken, Gregg Popovich, süperstar ikili için şakayla karışık bir eleştiride bulundu.



Bleacher Report'tan Taylor Rooks'a göre Popovich, eski Lakers oyuncusu Danny Green'e Lakers'ın şampiyonluk galibiyetinin ardından bir mesaj atmıştı. Mesajda Popovich, San Antonio'da Popovich için oynayan Green'i tebrik ederken, aynı zamanda James ve Davis'in savunmasını şakayla karışık eleştirmişti:



"Lakers guardı Danny Green üçüncü şampiyonluğunu kazandığında, eski koçu Gregg Popovich ona bir mesaj göndermişti: 'LeBron'a ve AD'ye de tebriklerimi ilet ama onlara biraz daha savunma yapmalarını söyle.'"



Popovich, tüm zamanların en iyi koçlarından biri olarak, koçluk yaptığı veya rakip takımındaki oyuncularla her zaman eğleniyor gibi görünüyor.



Önümüzdeki sezon şampiyonluğu tekrarlamak isteyen Lakers'ın karşısına çıkacak birçok takımdan biri ise, bilindiği gibi Popovich ve Spurs olacak.



