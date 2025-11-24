23 Kasım
Beşiktaş-Samsunspor
1-1
23 Kasım
Rizespor-Fenerbahçe
2-5
23 Kasım
Göztepe-Kocaelispor
0-0
23 Kasım
Cremonese-Roma
1-3
23 Kasım
FC Groningen-PEC Zwolle
2-2
23 Kasım
Telstar-FC Utrecht
1-1
23 Kasım
Feyenoord-NEC Nijmegen
2-4
23 Kasım
SC Heerenveen-Alkmaar
3-1
23 Kasım
Lille-Paris FC
4-2
23 Kasım
Toulouse-Angers
0-1
23 Kasım
Nantes-Lorient
1-1
23 Kasım
Brest-Metz
3-2
23 Kasım
Auxerre-Lyon
0-0
23 Kasım
Inter-AC Milan
0-1
23 Kasım
Lazio-Lecce
2-0
23 Kasım
Elche-Real Madrid
2-2
23 Kasım
Verona-Parma
1-2
23 Kasım
Alanyaspor-Kasımpaşa
1-2
23 Kasım
Getafe-Atletico Madrid
0-1
23 Kasım
Real Betis-Girona
1-1
23 Kasım
Real Oviedo-Rayo Vallecano
0-0
23 Kasım
Arsenal-Tottenham
4-1
23 Kasım
Leeds United-Aston Villa
1-2
23 Kasım
St. Pauli-Union Berlin
0-1
23 Kasım
RB Leipzig-Werder Bremen
2-0
23 Kasım
Esenler Erokspor-Sivasspor
2-1
23 Kasım
Vanspor FK-Keçiörengücü
1-1
23 Kasım
Ümraniye-Bodrum FK
1-0
23 Kasım
Iğdır FK-Erzurumspor
2-1
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Polis yasağına rağmen telefonla koreografi

Milan taraftarları, koreografileri emniyet görevlileri tarafından yasaklandığı için Inter ile oynadıkları derbi maçında telefon ışıklarını kullanarak koreografi yaptı.

24 Kasım 2025 09:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Milan taraftarları, Pazar günü Inter ile oynadıkları Madonnina derbisinde telefon ışıklarını kullanarak sıra dışı bir koreografi oluşturdu.

Bu hafta başında, emniyet görevlileri Milan ultra gruplarından birini temsil eden "Sodalizio" koreografisini yasakladı.

Yasağın asıl nedeni tam olarak belli değildi ancak bir şekilde Inter ve Milan'ın 16 ultra üyesinin, mafya aileleri adına stadyum içinde ve dışında yasadışı işler yaptıkları şüphesiyle mahkum edilmelerine yol açan "Doppia Curva" soruşturmasıyla bağlantılıydı.


"Sodalizio" pankartı, Napoli ve Fiorentina ile oynanan önceki iç saha maçlarında da görülmüştü ancak emniyet görevlileri derbi maçı için bu pankartı yasaklamaya karar verdi.

TELEFON IŞIKLARIYLA KOREOGRAFİ

Bu nedenle Milan ultraları, telefon ışıklarını kullanarak aynı kelimeyi yeniden oluşturarak yasağı atlattı.

  
