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Pogba, Monaco'ya imza atıyor!

Doping cezasının ardından futbola geri dönmeye hazırlanan Paul Pogba, Fransız ekibi Monaco ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

calendar 23 Haziran 2025 15:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Pogba, Monaco'ya imza atıyor!
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Doping cezasının ardından futbola geri dönmeye hazırlanan Paul Pogba'nın yeni takımı netleşiyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Pogba, Fransız ekibi Monaco ile anlaşma sağladı. Fransız yıldızın Monaco'ya iki yıllık imza atacağı belirtildi.

Son olarak İtalyan ekibi Juventus'un formasını giyen Pogba, doping kullandığı gerekçesiyle futboldan 4 yıl men almış ancak bu ceza daha sonra 18 aya düşürülmüştü.


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