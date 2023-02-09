Podolski: "Kazancımızı depremzedelere bağışlayacağız"

Galatasaray ve Almanya Milli Takımı'nın eski futbolcusu Lukas Podolski, işletmesinin bugünkü ticari kazancının tamamını Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Türkiye'nin 10 ilindeki depremzedelere göndereceğini açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Podolski: 'Kazancımızı depremzedelere bağışlayacağız'
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09 Şubat 2023 15:26
Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye yardımlar yapılmaya devam ediyor.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımla işletmesinin bugünkü kazancını depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.

"Gün Birlik Günüdür" başlıklı mesajında tecrübeli futbolcu, "9 Şubat Perşembe (Bugün) elde edilen gelirin tamamını deprem felaketinden etkilenen vatandaşlara bağışlayacağız. Gelirlerimizin tamamı şirketimiz tarafından depremzedelere ulaştırılacaktır" ifadelerini kullandı.


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