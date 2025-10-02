Plzen, Malmö'yü sürklase etti

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Viktoria Plzen ile Malmö FF Karşı karşıya geldi. Doosan Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.



Viktoria Plzen, 34. dakikada Matej Vydra ile öne geçti. Konuk ekip Malmö'de Lasser Johnsen, 39. dakikada kırmızı kart gördü.



Çek temsilcisi, 44. dakikada Durosinmi'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. 53. dakikada Karel Spacil, farkı 3'e çıkardı.



Viktoria Plzen, 58. dakikada Merchas Doski'nin gördüğü direkt kırmızı kartla maçı 10 kişi tamamladı.



Bu sonucun ardından Plzen, puanını 4'e çıkardı. Malmö ise henüz puanla tanışamadı.



Plzen, gelecek maç haftasında Roma deplasmanına gidecek. Malmö ise Dinamo Zagreb'i ağırlayacak.



